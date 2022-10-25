Африка становится дешевле для российских туристов

25 окт. 7:59

Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых в странах Африки на Новый год, - сообщает АТОР.

"В этом году туристический спрос на африканские страны постепенно растет. Среди наиболее популярных - Танзания (включая остров Занзибар), Кения и ЮАР", - отмечают в ассоциации.

Причем провести неделю в Африке можно за ту же сумму, что и в люксовом отеле Турции в пик сезона. Сафари в Кении, например, обойдется в 114 тыс рублей с человека, пляжный тур в Занзибар с проживанием в трехзвездочном отеле - от 133 тыс рублей, а путешествие по ЮАР, Замбии и Ботсване - от 165 тыс. Авиабилеты оплачиваются отдельно.

Добраться из Москвы можно на рейсах Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Emirates, EgyptAir и flydubai со стыковкой. Цены стартуют от 80 тыс рублей с человека в одну сторону.

"Чем ближе к праздничным датам, тем меньше шансов забронировать лучшие номера в хороших отелях и приобрести билеты по выгодным ценам", - предупреждают в АТОР. Оптимально делать это в октябре: потом прогнозируется практически 100% рост стоимости.