Банк России раскритиковал страхование карт от мошенников

25 окт. 7:44

Полисы по страхованию банковских карт и счетов от действий мошенников на сегодняшний день обладают низкой потребительской ценностью из-за невысокого уровня выплат при большой доле отказов в возмещении, - пишут "Известия".

В большинстве случаев в покрытие таких страховок входят те же риски, по которым клиент вправе получить возмещение от банка по закону "О национальной платежной системе", - пояснили в ЦБ РФ, уточнив: кредитная организация обязана возместить потребителю похищенные средства, если он самостоятельно не сообщил злоумышленникам банковские сведения, которые позволили украсть деньги.

Зачастую полисы не защищают от обмана с использованием методов социальной инженерии, - отметили в регуляторе, добавив: для защиты интересов потребителей и повышения ценности таких страховок Банк России планирует изменить регулирование добровольного имущественного страхования рисков, связанных с использованием платежных карт, онлайн-банкинга и других устройств.