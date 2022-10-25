В столичный регион приходит глубокая осень

25 окт. 7:29

Сегодня в столичном регионе будет преобладать переменная облачность, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в Москве составит от 4 до 6 градусов тепла, по области – от 3 до 8 со знаком плюс. Атмосферное давление повышенное, оно составит 751 мм рт ст, ветер переменных направлений будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду.

В ночь на среду в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. По области местами небольшие осадки, а температура воздуха составит от нуля до двух градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская рассказала, что в столичном регионе на следующей неделе может пойти снег с дождем.