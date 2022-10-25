Туман посадил рейс из Петербурга вместо Ферганы в Намангане

25 окт. 7:14

Рейс Uzbekistan airways из Санкт-Петербурга в Фергану на востоке Узбекистана сегодня утром вынужденно сел в аэропорту Намангана из-за тумана, - сообщил представитель АО Uzbekistan airports.

"Рейс HY-636 авиакомпании Uzbekistan airways Санкт-Петербург - Фергана из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане в 8:00 (6:00 мск)", - цитирует собеседника РИА Новости.

Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры находятся в терминале, рассматривается возможность их доставки до пункта назначения на автобусах (расстояние между Наманганом и Ферганой - около 130 км).