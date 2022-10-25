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На азербайджано-российской границе стоит очередь из грузовиков

На азербайджано-российской границе стоит очередь из грузовиков

Длинная очередь грузовых автомобилей образовалась на азербайджанском таможенном посту "Самур", расположенном на границе с Россией – сейчас там своей очереди на таможенном КПП, чтобы пересечь границу, ожидают более 2 тыс грузовиков.

Таможенный пост работает в усиленном режиме и предпринимаются все необходимые шаги для устранения заторов грузовых транспортных средств, - передает APA.

Напомним, что Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана регулярно проводит переговоры с российской стороной об ускорении процессов пересечения границы.

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