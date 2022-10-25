Россиян ждет изменение графика выплаты пенсий

25 окт. 6:44

Из-за Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября, будет изменен график начислении пенсий, - рассказала доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Обычно выплаты в пенсий, согласно приказу Минтруда, проводятся по графику. В случае, если дни выплат или доставки пенсий совпадают с праздниками или выходными, пенсии могут выдать досрочно в пределах календарного месяца, но не ранее, чем за три дня до положенного дня выплаты, - поведала Иванова-Швец, передает агентство "Прайм".

В связи с этим пенсионеры всегда получают деньги до праздника. При этом, если говорить о Почте России, точного графика работы их отделений нет, поэтому если отделения будут работать, то деньги, к примеру, могут выплатить 5 ноября.