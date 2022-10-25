СМИ: саудовский кронпринц поставил под сомнение ясность ума Байдена

25 окт. 6:28

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в частных беседах высмеивает 79-летнего президента США Джо Байдена из-за допускаемых им оплошностей, а также ставит под сомнение его умственные способности, - пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве.

Саудовский кронпринц заявил своим советникам, что Байден "не произвел на него впечатления" еще в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы. Помимо этого, принц Мухаммед отмечал, что предпочитал контактировать с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом, - передает РИА Новости.

"Байден отказывался общаться с принцем Мухаммедом более года, и, когда они наконец встретились в Джидде в июле, присутствовавшие при этом саудовские должностные лица почувствовали, что господин Байден не хотел там присутствовать и не был заинтересован в политических дискуссиях", - отмечают источники газеты.

На сегодняшний день между Вашингтоном и Эр-Риядом практически нет доверия, и катализатором роста напряженности в отношениях между двумя некогда близкими партнерами стала личная неприязнь между Байденом и саудовским кронпринцем – и эта тенденция, вероятно, будет лишь нарастать.

Впрочем, ясность ума нынешнего президента США ставят под сомнение и сами американцы – накануне он "заблудился" после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома, пишет британский таблоид The Daily Mail.

По окончании церемонии "растерянный" американский лидер начал движение в одном направлении, однако потом резко остановился и начал спрашивать у охраны, каким путем нужно идти. Когда главе государства указали правильное направление, он воскликнул, что "хотел пойти другим путем", и в итоге проследовал к Белому дому так, как указали его охранники.