Казахстан празднует День Республики

25 окт. 6:14

В этом году в Казахстане впервые за много лет отмечают национальный праздник - День Республики. Эта дата была в забвении в течение 13 лет. Указом главы государства она вновь включена в календарь как национальный праздник.

Дата 25 октября была выбрана не случайно: именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Это был первый шаг страны на пути к независимости, - передает Sputnik Казахстан.

Основополагающие принципы суверенной государственности - унитарное государство, целостность, неделимость и неприкосновенность территории. Казахстан заявил о своем праве на возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка казахского и других народов страны, укрепление национальной самобытности. Был провозглашен принцип самостоятельного решения политических, экономических и социальных проблем.

Впервые День Республики был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года. Спустя шесть лет потерял статус национального праздника и был перенесен в разряд государственных. В 2009 году был подписан закон, согласно которому в стране было отменено празднование Дня Республики, и 25 октября стало рабочим днем.

Вновь отмечать этот праздник на первом заседании Национального курултая в июне этого года предложил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что День Республики должен праздноваться как национальный праздник, а День независимости предложил отмечать как день памяти национальных героев и внести в перечень государственных праздников.

В сентябре текущего года парламент принял соответствующие поправки в закон. Теперь 25 октября установлен Днем Республики.

"Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности. Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина. Мы руководствуемся принципом: "Не человек для государства, а государство для блага человека", - отметил Токаев накануне праздника.

После внесенных поправок в законодательство День Республики стал единственным национальным праздником страны. День независимости же стал государственным праздником.

В рамках праздника в столице и каждом районе будут награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, граждане, проявившие мужество. В праздничный день в городе будут введены в эксплуатацию жилые дома.

Сегодня, 25 октября, на площади у выставки ЕХРО состоится праздничный концерт "Қазақстаным менің!" В Центральном концертном зале "Казахстан" будет организован концерт, посвященный творчеству Розы Рымбаевой. Во Дворце мира и согласия можно будет посетить концертную программу "Мәңгілік ел дауысы". Также в конно-спортивном комплексе "Казанат" пройдут соревнования по видам байги.

В честь Дня Республики в столице запустят салют, организованный за счет спонсорских средств. Фейерверк запустят вечером с двух точек: с территории возле Атырауского моста на набережной и в ботаническом саду. Длительность салюта составит порядка 10 минут, будет произведено 3,5 тыс выстрелов.