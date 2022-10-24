Базовая станция "Мегафона" появилась на Эльбрусе

24 окт. 23:51

"Мегафон" разместил базовую станцию на высоте 3 890 м на горе Эльбрус, говорится на сайте оператора.

"Мегафон" подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3 890 м над уровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с. Новая базовая станция - самый высокогорный объект связи в Восточной Европе", - подчеркивается в сообщении.

После запуска станции мобильная связь стала доступной на горнолыжных трассах и маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса, высота - 5 325 м. Здесь находятся минигостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию перед штурмом вершины.