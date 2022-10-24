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Базовая станция "Мегафона" появилась на Эльбрусе

Базовая станция &quot;Мегафона&quot; появилась на Эльбрусе

"Мегафон" разместил базовую станцию на высоте 3 890 м на горе Эльбрус, говорится на сайте оператора.

"Мегафон" подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3 890 м над уровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с. Новая базовая станция - самый высокогорный объект связи в Восточной Европе", - подчеркивается в сообщении.

После запуска станции мобильная связь стала доступной на горнолыжных трассах и маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса, высота - 5 325 м. Здесь находятся минигостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию перед штурмом вершины.

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