Узбекистан организует неделю зиерат-туризма

25 окт. 1:23

С 1 по 3 ноября в Узбекистане пройдет Международная неделя паломнического туризма, сообщает пресс-служба министерства туризма и культурного наследия.

Основной целью мероприятия является раскрытие потенциала зиерат-туризма и популяризация Узбекистана, оно поможет диверсифицировать туристические услуги и увеличить туристический экспорт.

В рамках фестиваля состоятся выставки, семинары, научно-практические конференции и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие паломнического туризма, продвижение тематических сувениров.

Также в Самарканде откроется новый туристический центр "Шелковый путь". Кроме того, пройдут Международная выставка ремесел на тему "Хива - столица исламского мирового туризма", ярмарка "Мастера мира" и другие мероприятия.