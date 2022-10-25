Новый зимний сезон на курорте "Роза Хутор" стартует в 20-х числах декабря

25 окт. 0:23

Курорт "Роза Хутор" в Сочи планирует открыть зимний сезон 23 декабря. Об этом сообщил его генеральный директор Александр Белокобыльский.

Он подчеркнул, что точная дата будет зависеть от погодных условий, в первую очередь от наличия стабильного снежного покрова

В этом году гостям курорта будет предложена качественная горнолыжная инфраструктура и самая большая зона катания в России - 105 км трасс. Для любителей горных лыж и сноуборда подготовят 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны.

Кроме того, в новом сезоне расширят ряд участков горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга: "Горизонт" (выше 1,6 тыс метров над уровнем моря), пересечение трасс "Лабиринт" и "Тритон" (ниже 1,6 тыс), "Тритон" (ниже 1,6 тыс) и "Каскад" (ниже 1,6 тыс), передает ТАСС.