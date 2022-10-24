Донские власти присматриваются к китайским и белорусским автобусам

24 окт. 23:33

Ростовская область может перейти на автобусы из Китая и Беларуси, - заявил министр транспорта региона Владимир Окунев.

После вступления в силу западных санкций донские перевозчики столкнулись с увеличением стоимости и сроков поставки автозапчастей, это коснулось не только европейских автобусов, но и отечественных, отсюда выросла себестоимость пассажирских перевозок.

"Мы активно работаем с теми странами, которые готовы поставлять в регион автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи. Если говорить об автобусах, то здесь в приоритете продукция китайских и белорусских производителей", - рассказал министр, передает "АиФ-Ростов".

В то же время ситуацию нельзя назвать критической, - отметил министр, пояснив: запчасти доставляются по параллельному импорту, а новые машины можно закупать у заграничных друзей.