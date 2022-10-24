Новые ветряные станции могут появиться на западе Грузии 

24 окт. 23:43

Новые ветряные станции мощностью 103,5 мегаватт построят в муниципалитетах Терджола и Ткибули (регион Имерети), информирует пресс-служба администрации правительства Грузии.

Проект постановления об утверждении концепции проекта "Ветряная электростанция Гогни" и реализации сопутствующих мер кабмин обсудил на заседании. Его стоимость - $130 млн.

После обустройства ветряных станций предполагаемая годовая выработка электроэнергии составит 362 млн киловатт-часов, пишет Sputnik Грузия.

В настоящее время в стране работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ Гори. В дальнейшем Грузия планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. Учитывая ежегодный рост потребления электроэнергии, специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.