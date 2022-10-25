Турция подписала газовое соглашение с Ираном и призвала снять с него санкции

Турция и Иран подписали новое соглашение об увеличении обмена газом. Глава диспетчерского отдела Национальной иранской газовой компании NIGC Мохаммад Реза Джулаи заявил, что стороны договорились о новой сделке по увеличению экспорта газа из Ирана в Турцию, но технические аспекты процесса будут решены в течение полугода, пишет турецкая "Сабах".

"В соответствии с соглашением, все технические, эксплуатационные и исполнительные мероприятия по экспорту газа в Турцию будут осуществляться в течение следующих шести месяцев при координации обеих сторон", - сказал Джулаи.

О сделке было объявлено после встречи между официальными представителями турецкого государственного импортера энергии BOTAŞ и Национальной иранской газовой компании NIGC.

По словам Джулаи, в рамках сделки Турция и Иран будут координировать планы по эксплуатации и ремонту, реконструкции, катодной защите и покрытию трубопроводов, а также ряд других вопросов, связанных с экспортом газа.

Сделка была заключена во время встречи министра нефти Ирана Джавада Оуджи и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза в Анкаре в субботу. Министры обсудили необходимость продления контракта на экспорт газа, срок действия которого истекает в 2026 году.

Иран остается одним из важнейших источников газа для Турции, помимо России и Азербайджана. Страна также импортирует сжиженный природный газ из Катара, Нигерии, Норвегии, Алжира и США.

По официальным данным, годовое потребление газа в Турции выросло с 48 млрд кубометров в 2020 году до рекордных 60 млрд кубометров в 2021 году и, как ожидается, в этом году достигнет 62-63 млрд кубометров.

Согласно соглашению, подписанному в 2001 году, Иран ежегодно экспортирует в Турцию около 10 млрд кубометров газа.

Между тем, в конце минувшей недели Турция призвала западные страны отменить санкции в отношении стран, включая Иран, что, по мнению Анкары, смягчит глобальный энергетический кризис. "Снимите эти санкции... если вы хотите, чтобы цены упали, снимите эмбарго со стран, которые будут предлагать свою продукцию на рынке", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иран находится под санкциями США, так как переговоры между Тегераном и Вашингтоном о возобновлении ядерной сделки 2015 года зашли в тупик. ИРИ обладает вторыми по величине запасами природного газа в мире после России, но ему не хватает инфраструктуры для увеличения экспорта, который в настоящее время ограничивается Ираком и Турцией.