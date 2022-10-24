Махачкала примет всероссийский фестиваль науки "Создавая будущее"

24 окт. 23:14

Уже в эту пятницу, 28 октября, в столице Дагестана Махачкале стартует всероссийский фестиваль Nauka 0+ "Создавая будущее", - сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи региона.

"С 28 по 29 октября в Точке кипения Дагестанского государственного университета (ДГУ) в Махачкале пройдет всероссийский фестиваль науки Nauka 0+ "Создавая будущее", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Фестиваль посвящен 15-летию студенческого научного общества ДГУ и десятилетию науки и технологий в РФ. Его программа включает лекции, тренинги, мастер-классы по робототехнике, деловые игры, показы фильмов, выставку научных достижений ученых Дагестана и многое другое. Также в рамках мероприятия пройдет региональный конкурс молодежных научно-инновационных проектов.

"На конкурс могут быть представлены как индивидуальные проекты участников, так и проекты, подготовленные авторским коллективом данных участников в составе до трех человек", - добавили в пресс-службе.