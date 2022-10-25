Индийская ракета вывела на орбиту 36 интернет-спутников

Индийское космическое агентство сообщает, что его ракета успешно вывела на орбиту 36 интернет-спутников для британской спутниковой компании OneWeb после нескольких месяцев задержки.

Как отмечает "Аль-Джазира", утром в воскресенье Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила об успешном проведении миссии, которая является частью коммерческого соглашения между государственной фирмой New Space India Limited и OneWeb. "Это первый коммерческий запуск новой ракеты LVM3 [Launch Vehicle Mark 3] в истории", - сказал председатель ISRO Сридхара Паникер Соманат во время запуска ракеты из Космического центра имени Сатиша Дхавана в Андхра-Прадеше.

Этот 14-й запуск спутников OneWeb был осуществлен с помощью самой тяжелой ракеты Индии. OneWeb запустила свой первый спутник в 2019 году.

Это был первый запуск OneWeb после остановки сотрудничества с Российским космическим агентством.

Несмотря на перебои в работе в этом году, британская компания заявила, что по-прежнему находится на пути к тому, чтобы в следующем году запустить глобальное покрытие с запланированной группировкой из 648 спутников. Компания уже предоставляет услуги в самых северных широтах.

Спутники будут расположены в виде 12 колец по 49 спутников в каждой плоскости на круговой орбите в 1200 км, говорится на сайте ISRO. Каждый спутник OneWeb весит около 150 кг.

Запуск имеет важное значение для Индии и отражает постепенное открытие ее космического агентства для работы с частными клиентами, заявила Раджесвари Пиллаи Раджагопалан, специализирующаяся на космосе и безопасности в Исследовательском фонде наблюдателей в Нью-Дели. По словам Раджагопалан, у Индии есть опыт запуска небольших спутников, и страна пытается монополизировать этот рынок.