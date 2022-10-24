Тбилиси примет Неделю моды 

24 окт. 22:54

Неделя высокой моды, организатором которой выступает дом моды Тинатин Магалашвили, откроется в Тбилиси с 13 ноября, говорится на странице грузинского дизайнера в соцсети.

По ее словам, международная платформа посвящена тем дизайнерам, которые создают уникальную одежду и аксессуары ручной работы.

Неделя высокой моды будет проходить два раза в год = осенью и весной. Первый сезон откроется 13 ноября и будет проходить в течение двух дней в гостинице "Бильтмор Тбилиси".

Свои коллекции на неделе высокой моды представят молодые дизайнеры из Грузии и из-за рубежа. Почетные гости приглашены из Молдовы, Македонии, Казахстана, Армении и Сербии, пишет Sputnik Грузия.

"Грузия богата талантливыми людьми, и мы верим, что проект "Неделя высокой моды Грузии" будет трамплином для новых вызовов для многих молодых дизайнеров", - сказала Тинатин Магалашвили.