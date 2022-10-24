Азербайджанский народ призвал Сенат Франции к справедливости ради мира 

24 окт. 23:00

Граждане Азербайджана впервые в истории опубликовали петицию, обращенную к парламенту и народу Франции. Документ размещен на французском общенациональном сайте петиций - это обращение к Сенату и народу Франции от "граждан Азербайджана, разного возраста, пола, национальностей и социального статуса".

Поводом для обращения послужило внесение 3 октября в Сенат проекта резолюции, которая будет рассматриваться 15 ноября. "В этом документе содержатся обвинения в адрес нашей страны, а значит и в наш адрес, и призыв к правительству Франции и другим странам ЕС ввести "эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана"", - отмечается в петиции.

В ней указано, что в проекте отражено "абсолютно одностороннее и предвзятое видение армяно-азербайджанского конфликта" - а именно, он отражает интересы лишь армянской стороны. "Такое предпочтение одной нации, дискриминация и огульное осуждение другой - публичное проявление этнической нетерпимости и расизма!" - уверены авторы петиции.

В качестве доказательств своей позиции они приводят следующие факты.

Во-первых, в пункте 21 проекта резолюции Азербайджан обвиняется в "массовых преступлениях", в связи с чем далее следует призыв провести расследование в Международном уголовном суде. Однако осенью 2020 года ВС Армении пять раз обстреливали ракетами Гянджу, подвергали обстрелам еще более 80 населенных пунктов Азербайджана, ранения получили 454 человека, включая 50 детей, убиты были 93 человека, в том числе 27 женщин и 12 детей. Но "за минувшие два года ни один член Сената Франции не выступил с осуждением и, тем более, с призывом расследовать и наказать виновных в том массовом преступлении!" - указали авторы петиции.

Во-вторых, в пункте 20 проекта сказано, что Азербайджан должен обеспечить право на возвращение (армянских) перемещенных лиц. Однако согласно резолюции ГА ООН от 24.03.1994, в результате атак армянских вооруженных формирований более миллиона азербайджанцев было изгнано из своих домов, в том числе с международно признанной суверенной территории Азербайджана. В той же резолюции подчеркивалось, что "беженцы и перемещенные лица находятся в исключительно тяжелом положении, сталкиваясь с угрозой недоедания и болезней", она призывала все страны оказать действенную поддержку "азербайджанским беженцам и перемещенным лицам". Однако за 30 лет в Сенате Франции ни разу не обсуждалась резолюция с призывом обеспечить право этих людей на возвращение.

В-третьих, в том же 20-м пункте проекта отмечено, что Азербайджан должен обеспечить "сохранение армянского культурного и религиозного наследия". Но этот орган ни разу не делал подобных заявлений относительно обязанности армянской стороны по сохранению азербайджанского культурного и религиозного наследия на суверенных территориях АР, которые на протяжении 30 лет были под оккупацией, - хотя официальные лица Азербайджана взывали об этом к международному сообществу. В итоге за время оккупации только в городе Шуша пострадали 215 исторических и культурных памятников, на всех же оккупированных землях из 67 мечетей частично уцелели только четыре.

Говоря о корнях проекта резолюции Сената, авторы петиции напомнили, что во Франции живет одна из крупнейших в мире армянских диаспор, имеющая немалый электоральный вес. Но большинство ее представителей никогда не бывало в Армении, информацию они получают из СМИ, отражающих позицию преимущественно армянской стороны. К тому же среди них культивируются чувства жертвы и стремления к возмездию за события 1915 года, которыми стремятся воспользоваться в личных целях некоторые политики.

Запустившие петицию граждане Азербайджана напомнили, что все это на фоне впервые реально идущего переговорного процесса, но вместе поощрения сторон к сближению авторы проекта призывают власти "укреплять обороноспособность Армении", имея в виду вооружение ее современным французским оружием.

Авторы петиции указывают, что такое одностороннее мировосприятие, личные амбиции некоторых политиков, давние обиды части армянской диаспоры создают предпосылки для эскалации на Южном Кавказе, стремление же "наказать" Азербайджан путем эмбарго на импорт газа и нефти в ЕС не только повлечет новые беды и лишения для простых азербайджанцев, но и ударит по миллионам европейцев, ускорив инфляцию.

Поэтому создатели обращения призывают Сенат и весь французский народ отойти от одностороннего восприятия отношений Баку и Еревана и занять более сбалансированную позицию, чтобы "внести оптимальный вклад в достижение долгожданного мира между этими двумя народами".

Создатели петиции призывают дать шанс переговорному процессу, отказаться от односторонних обвинений и экономического давления на Азербайджан - все это повлечет лишь новые беды и лишения для простого народа и никоим образом не будет способствовать достижению мира, заключают они.

Возможно, что такой беспрецедентный шаг, как обращение от имени всего азербайджанского народа, стремящегося к миру и стабильности, заботящегося о процветании, причем не только в своем регионе - на Южном Кавказе, но и в целом в Европе, в том числе и во Франции, подтолкнет французских сенаторов к мысли о необходимости взглянуть на ситуацию шире, осознать ложность обвинений против Азербайджана, понять, что Баку лишь стремится восстановить баланс и справедливость и продолжить мирный процесс на этой единственно возможной основе.

Во всяком случае, принятие откровенно антиазербайджанской резолюции станет очередным серьезным промахом Парижа - после недавнего скандального интервью президента Франции Эммануэля Макрона, перевернувшего с ног на голову всю историю Южного Кавказа и обвинившего Азербайджан и Россию в дестабилизации в регионе. Остается надеяться, что французских парламентариев убедят доводы простых граждан Азербайджана, которым нужны только мир и стабильность во имя процветания.