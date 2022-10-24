Песков: саммит Путина, Алиева и Пашиняна готовится

24 окт. 22:13

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку трехсторонней встречи Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Саммит готовится. О дате и месте сообщим дополнительно", - приводит слова представителя Кремля "Интерфакс".

Российский лидер озвучил инициативу о проведении такой встречи, выступая в середине октября на саммите СНГ в Астане, предложив лидерам Азербайджана и Армении "встретиться в России в любом месте в любое время: в Сочи, в Петербурге, в Москве".

О том, что приглашение главам АР и РА поступило, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что на этой встрече "планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов".