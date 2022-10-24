Мария Захарова рассказала о тревожных тенденциях, связанных с действиями Запада на Южном Кавказе

24 окт. 21:59

У российской стороны не могут не вызывать беспокойства тревожные тенденции с участием Запада в Закавказье, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она охарактеризовала подход Запада к нормализации армяно-азербайджанских отношений как "бесцеремонный и нахрапистый".

"Не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя - отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья", - отметила Мария Захарова.

По словам дипломата, Запад "присваивает и извращает" трехсторонние наработки Москвы, Баку и Еревана, "западные эмиссары под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции" все чаще посещают Армению, продвигая скороспелые инициативы, не берущие в расчет интересы всех жителей региона, - все это грозит нарушением баланса, в непростых условиях достигнутого на базе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

В то же время, уточнила она, озвучиваются обвинения в том, что РФ якобы не выполняет свои обязательства в области безопасности перед РА - однако именно Россия остановила войну в ноябре 2020 года, направила миротворцев в регион и теперь делает решающий вклад в урегулирование вооруженных инцидентов. А вот попытки же внешних сил спровоцировать вывод российского миротворческого контингента ставят целью дестабилизацию Южного Кавказа, добавила официальный представитель МИД.

"На всех уровнях продолжаем работу с партнерами в интересах комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, согласование мирного договора, решение гуманитарных проблем, налаживание общественного и экспертного диалога. В то же время для достижения мира необходимы политическая воля и согласие обеих сторон", - указала Мария Захарова.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где будет обсуждаться "весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов".