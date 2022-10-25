России придется иметь дело с более жестким Китаем - эксперты

В Пекине завершился ХХ съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Пленум ЦК КПК переизбрал своим генсеком на третий пятилетний срок Си Цзиньпина. Одним из первых с переизбранием его поздравил Владимир Путин. Вчера российские эксперты оценили потенциальные изменения во внешней и внутренней политике КНР после съезда.

Так, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов пришел к выводу, что отныне Китай сделает упор на национальное развитие, на внутренние ресурсы. "Мы видим консолидацию власти у Си Цзиньпина, персонификацию. Но то, что происходило в Китае за последние годы, западными аналитиками оценивалось неправильно. Постоянно строились какие-то концепции о том, что существует некий клан "комсомольцев" и некий клан "принцев", которые между собой и друг с другом воюют. Ждали, что будет столкновение именно этих двух группировок, которые, на мой взгляд, являются абсолютно виртуальными, фантазийными. Никаких антиэлит в китайском руководстве мы сейчас не увидели. Для России это, скорее, является плюсом, чем минусом. Хотя, конечно, мы имеем дело с очень жестким Китаем, значительно более решительным Китаем. Но сейчас этот Китай значительно больше соответствует российским интересам, чем Китай, который аккуратно и очень деликатно формулировал свои идеи", - заявил Алексей Маслов.

На его взгляд, позиция КНР с февраля-марта заметно эволюционировала: "Китай выступает за решение любых проблем исключительно мирным и дипломатическим путем, причем за этими словами есть целый ряд инициатив Китая. За год товарооборот возрос больше, чем на 30%, причем заметно возрос импорт из России в Китай, больше, чем на 50%. То есть торговым отношениям ничего не мешает. Но есть ограничения другого свойства. Китай, будем честны, не заботится о России, это не его повестка дня. Его повестка дня – развитие Китая как такового, преодоление штормов, угроз, внутреннее развитие, забота о человеке и так далее. И Россия либо вписывается в эту китайскую стратегию, либо не вписывается. Когда мы говорим о том, почему Китай так нерешительно выступает за Россию, получается, что мы просто требуем от Китая того, чего он нам никогда не обещал".

Когда мы говорим о том, почему Китай так нерешительно выступает за Россию, получается, что мы просто требуем от Китая того, чего он нам никогда не обещал

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев заметил, что в КНР постепенно происходит отход от модели Дэн Сяопина: "Это была модель "экономика прежде всего, невзирая ни на что". В модели Дэн Сяопина была заложена огромная позитивная энергия, которая позволила Китаю сотворить экономическое чудо, но невзирая на экологию, невзирая на то, что себе позволяют отдельные чиновники. А при Си Цзиньпине произошел поворот к очищению партии, поворот на курс "невзирая ни на что, наращивать ВВП", который сопровождается некоторыми издержками, и легитимность партии от этого страдает".

По мнению Андрея Карнеева, "Китай стоит перед вызовом исчерпания предыдущей модели Дэн Сяопина и поиска новой модели, где в качестве основы, драйвера экономики будут высокие технологии, инновации, будет всё то, что может сделать Китай не просто огромной и достаточно богатой страной, но и лидером технологического развития. Китай должен стать не просто страной, которая масштабирует американские, европейские, японские достижения, а сама идет к этим достижениям"

Китай должен стать не просто страной, которая масштабирует американские, европейские, японские достижения, а сама идет к этим достижениям

Старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО МИД России Игорь Денисов обратил внимание на новую громоздкую формулировку, нехарактерную для китайского политического языка: "Период, в который вступает Китай, назван "период сочетания стратегических возможностей, рисков и вызовов при росте неопределенных и труднопредсказуемых факторов". То есть нынешний мир короткой, лозунговой формулировкой описать невозможно. И акцент сделан на преодоление рисков. Рост Китая уже не видится предопределенным, и ветер необязательно будет дуть в китайские паруса. С такими настроениями Китай подходит к оценке мира".

По словам Игоря Денисова, ранее развитие Китая во многим опиралось на безопасную, предсказуемую международную обстановку, но теперь у него остается надежда на то, что мировая торговая система всё-таки будет работать: "Китай поддерживает международный порядок, который основан на уставе ООН. Здесь, конечно, наблюдается полная стыковка с российским пониманием современной международной ситуации. И здесь есть возможности для сотрудничества России и Китая".