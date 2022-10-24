Первый узбекский ресторан открылся в Валенсии

24 окт. 22:29

В Испании открылся ресторан узбекской национальной кухни.

Открытие ресторана Uzbeсo стало возможным при поддержке посольства Узбекистана в Испании, пишет издание Guía Hedonista.

"Ресторан Uzbeсo – это полноценный ресторан, где можно прийти с семьей и насладиться узбекскими блюдами в спокойной обстановке", – рассказал владелец заведения.

Униформа официантов ресторана включает элементы национальной традиционной одежды Узбекистана. Меню заведения богато на национальные блюда: супы, плов, манты, долма, шашлык.

"Нет страны без гастрономии и гастрономии без легенды. В Узбекистане плов является национальным блюдом. Согласно традиции, это блюдо, которое готовится в течение нескольких часов на большом и медленном огне в специальном чугунном казане, которое испанцы прозвали "узбекской паэльей" обладает целебными свойствами", – отмечается в материале испанского издания.