На "Эльбрусе" до конца года откроют две новые канатные дороги

24 окт. 22:44

К концу текущего года на курорте "Эльбрус" будут открыты две новые канатные дороги и восемь горнолыжных трасс.

Строительство объектов проводится в рамках масштабной модернизации курорта. Одна из новых канаток появится на поляне Азау.

"Общая протяженность новых горнолыжных зон всех уровней сложности составит 6,2 км, сейчас на горе работают три канатные дороги и шесть горнолыжных трасс. Этого, конечно, уже недостаточно, но новые объекты туристской инфраструктуры помогут удовлетворить возрастающий интерес к нашим курортам", - заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, пишет ТАСС.

С начала года республика приняла 1 млн туристов, ожидается рост турпотока. Горнолыжный сезон длится полгода - с ноября и до июня, иногда даже дольше, напомнил Коков.

"Совместно с АО "Кавказ.РФ" продолжаем масштабную модернизацию всесезонного курорта "Эльбрус" по согласованному с правительством РФ мастер-плану. Создаем современную развитую рекреационную территорию с канатными дорогами, трассами, местами отдыха, стоянками, развиваем инфраструктуру Эльбрусского района в целом", - рассказал он.