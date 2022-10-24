В Карачаево-Черкесии назревает экологическая катастрофа

24 окт. 21:43

В Карачаево-Черкесии (КЧР) в скором времени возможна экологическая катастрофа - река Большой Зеленчук угрожает подтоплением скотомогильнику с сибирской язвой, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Захоронение находится в ауле Бесленей Хабезского района республики. Октябрьский паводок размыл дамбу, русло Большого Зеленчука раздвоилось, и его правая часть двинулась в сторону скотомогильника. Теперь расстояние между рекой и инфекционным участком составляет 4-4,5 м, - передает "АиФ-Ставрополье".

Россельхознадзор обязал администрации Бесленеевского сельского поселения и Хабезского района, а также региональные ведомства ветеринарии и управление Роспотребнадзора, а также прокуратуру сделать все, чтобы болезнь не распространилась.

Напомним, сибирскую язву вызывает бактерия в виде спорообразующей палочки, в почве она может жить до 200 лет.