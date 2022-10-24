Соцобъектов в КБР к концу года станет больше

24 окт. 21:27

Уже до конца текущего 2022 года в Кабардино-Балкарии (КБР) будет сдано в эксплуатацию 11 социально значимых объектов, среди которых - три школы и один детский сад, - сообщил сегодня глава региона Казбек Коков.

"На особом контроле держим те объекты, ввод в эксплуатацию которых намечен на конец текущего года. Это в первую очередь школы: в Нарткале и Кубе на 500 мест каждая, в Прохладном - на 785 мест, в станице Солдатской - детский сад на 140 мест. Это и реконструкция поликлиники в Дыгулыбгее, и строительство в этом же селе канализационного коллектора", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Также строители сдадут в эксплуатацию два инфраструктурных объекта в черте жилой застройки Нальчика.

"Обсудили вопросы дорожного строительства в Чегемском и Терском районах, которые готовим к сдаче в эксплуатацию, затронули вопросы контрактации работ по строительству ряда инфраструктурных и дорожных объектов в муниципалитетах, включая улицы Нальчика", - добавил он.

Также в КБР активно идет строительство таких крупных объектов, как онкологический диспансер, дворец творчества молодежи, городская поликлиника, ледовый дворец, - добавил Коков.