Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны

24 окт. 21:15

Распространяемая армянской стороной информация о якобы обстреле армянских подразделений азербайджанскими военными не соответствует действительности. Об этом рассказали в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что сообщения о том, что сегодня в 20:30 подразделения армии Азербайджана якобы открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по подразделениям вооруженных сил Армении, не соответствует действительности.

"Мы категорически опровергаем данную информацию", - подчеркнули в министерстве.