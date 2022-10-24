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Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны

Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны

Распространяемая армянской стороной информация о якобы обстреле армянских подразделений азербайджанскими военными не соответствует действительности. Об этом рассказали в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что сообщения о том, что сегодня в 20:30 подразделения армии Азербайджана якобы открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по подразделениям вооруженных сил Армении, не соответствует действительности.

"Мы категорически опровергаем данную информацию", - подчеркнули в министерстве.

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