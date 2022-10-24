В России стартуют исследования вакцины "ФилоПан"

24 окт. 21:15

Минздрав России выдал Центру им. Н.Ф.Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований комбинированной векторной вакцины "ФилоПан" для профилактики филовирусных инфекций - болезни, вызываемой вирусом Эбола и геморрагической лихорадки Марбург.

"Цель клинического исследования: оценить безопасность, переносимость и иммуногенность двухкомпонентной предназначенной для внутримышечного введения вакцины "ФилоПан" у взрослых добровольцев", - следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований, передает ТАСС.

Исследование предполагается провести на базе НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева Минздрава России, Сеченовского университета, научно-исследовательского центра "Эко-безопасность", Инфекционной клинической больницы №1 Департамента здравоохранения Москвы. В нем примут участие 64 пациента.

Напомним, болезнь, вызванная вирусом Марбург, - тяжелое заболевание, которое вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку и зачастую влекущее летальный исход.