Владикавказ получит мастер-план развития к маю

24 окт. 20:59

Мастер-план развития Владикавказа будет создан к маю следующего года, написал в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло по итогам встречи с вице-премьером России Александром Новаком.

По его словам, ведется работа по исполнению поручений президента РФ Владимира Путина, данных главой государства в августе прошлого года в ходе встречи.

Меняйло пояснил, что сегодня в Москве на встрече с куратором СКФО Александром Новаком были рассмотрены актуальные вопросы.

"Уже к маю 2023 года будет подготовлен мастер-план развития столицы Северной Осетии - Владикавказа, его разработкой займется АО "ДОМ.РФ", а исполнителем станет Единый институт пространственного планирования", - отметил глава республики.