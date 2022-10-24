РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ВЭБ.РФ и Ростех планируют создать промышленный технопарк в Северной Осетии

ВЭБ.РФ и Ростех планируют создать промышленный технопарк в Северной Осетии

Корпорация "ВЭБ.РФ" может вместе с госкорпорацией "Ростех" создать в Северной Осетии промышленный технопарк в сфере радиоэлектронной промышленности, - сообщает сайт правительства РФ.

Вопрос привлечения ВЭБ.РФ к созданию такого парка совместно с госкорпорацией уже рассматривается, госкорпорация "Ростех" также изучает такую возможность, - передает "Интерфакс".

Ход исполнения поручений президента России по реализации мероприятий, связанных с социально-экономическим развитием Северной Осетии, обсудили в ходе встречи заместитель председателя правительства Александр Новак и глава республики Сергей Меняйло. На встрече Новак акцентировал внимание на необходимости финансирования объектов, поручив проработать вопросы профильным федеральным министерствам.

980 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version