ВЭБ.РФ и Ростех планируют создать промышленный технопарк в Северной Осетии

24 окт. 20:47

Корпорация "ВЭБ.РФ" может вместе с госкорпорацией "Ростех" создать в Северной Осетии промышленный технопарк в сфере радиоэлектронной промышленности, - сообщает сайт правительства РФ.

Вопрос привлечения ВЭБ.РФ к созданию такого парка совместно с госкорпорацией уже рассматривается, госкорпорация "Ростех" также изучает такую возможность, - передает "Интерфакс".

Ход исполнения поручений президента России по реализации мероприятий, связанных с социально-экономическим развитием Северной Осетии, обсудили в ходе встречи заместитель председателя правительства Александр Новак и глава республики Сергей Меняйло. На встрече Новак акцентировал внимание на необходимости финансирования объектов, поручив проработать вопросы профильным федеральным министерствам.