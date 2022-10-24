На развитие инфраструктуры Ставрополья направят почти 10 млрд рублей

24 окт. 20:22

В течение ближайших трех лет власти Ставрополья направят 9,5 млрд рублей на развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры, на это будут привлечены средства из федерального бюджета, - сообщили в пресс-службе губернатора края.

"Будем использовать средства для решения важных для людей вопросов - в том числе это ремонт и строительство объектов водоснабжения", - цитирует губернатора края Владимира Владимирова ТАСС.

Привлечение федерального финансирования в регионе позволит поддержать развитие бизнеса на Ставрополье и создаст потенциал для появления новых производств, - добавили в пресс-службе.