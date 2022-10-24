Президенту Грузии не сообщили о визите президента Азербайджана в Тбилиси

24 окт. 20:19

Президента Грузии Саломе Зурабишвили не поставили в известность о рабочем визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси, такое сообщение распространила пресс-служба ее администрации.

Ильхам Алиев сегодня прибыл в столицу Грузии с рабочим визитом, в рамках которого провел встречу тет-а-тет с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

"Администрация президента Грузии в связи с важностью вопроса считает целесообразным довести до сведения общественности, что президент не была проинформирована о рабочем визите президента соседней и дружественной нам страны господина Ильхама Алиева в Грузию", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

Соответственно, уточняется в нем, невзирая на желание и готовность Зурабишвили, встреча президентов, традиционно устраиваемая во время визита всех глав государств в Грузию, не была проведена.

Президент приветствовала рабочий визит Ильхама Алиева в Грузию и еще раз заявила о готовности и желании в ближайшее время принять азербайджанского президента с официальным визитом.