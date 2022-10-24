Иран намерен судиться с враждебными персоязычными СМИ

24 окт. 20:18

Тегеран вскоре подаст иск в международные сообщества на некоторые персоязычные СМИ, провоцирующие враждебность по отношению к стране, - заявил сегодня в кулуарах 18-го заседания Генеральной ассамблеи Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств (OANA) министр культуры и исламской ориентации Мохаммад Мехди Эсмаили.

Угрозы в СМИ адресованы не только Ирану, но и любой другой независимой и стремящейся к свободе стране в любом уголке мира, а американская администрация открыто лоббирует медиа-терроризм, потому что она потерпела неудачу в своих экономических, культурных войнах, сказал министр, добавив, что США добиваются своих целей за счет воздействия средств массовой информации, которые показывают реалии с противоположной стороны, чтобы изменить общественное мнение, что они и сделали, имея дело с недавними событиями в Иране, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Тем не менее, клеветнические кампании и терроризм в СМИ не сработали в Иране из-за глубоких культурных корней и высокого знания СМИ в стране, и проведение таких встреч, как OANA, будет эффективным для распространения реалий и предотвращения одностороннего потока информации.

Напомним, 18-е заседание OANA сегодня открылось в иранской столице.