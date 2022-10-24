Германская SAP переносит уход из России

24 окт. 19:48

Германская компания SAP, занимающаяся разработкой программного обеспечения, вынуждена отложить уход из России, который изначально планировала совершить до конца года, так как не смогла найти покупателя на российское подразделение. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, хотя компания закрыла свои центры обработки данных и больше не предоставляет облачные услуги в России, у нее остаются действующие годовые контракты на техобслуживание в России.

Новые сроки ухода из страны не озвучиваются. "SAP полностью привержена свертыванию нашего бизнеса в России как можно быстрее", - заявил представитель компании.