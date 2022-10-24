У хоккейного клуба "Сочи" новый главный тренер

24 окт. 19:48

Сергей Светлов сменил Андрея Назарова на посту главного тренера клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи", - сообщили в пресс-службе команды.

Сегодня Назаров сообщил, что покинул пост главного тренера команды. Он руководил сочинской командой с сентября 2021 года. По итогам прошлого сезона "Сочи" занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф, - передает ТАСС.

Светлову 61 год, в качестве игрока в составе сборной СССР он выиграл Олимпиаду 1988 года в Калгари и завоевал золотые медали чемпионатов мира и Европы в 1986 году. Работал тренером в тольяттинской "Ладе", хабаровском "Амуре", подмосковном "Атланте" и "Адмирале" из Владивостока.

Напомним, сейчас "Сочи" занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков в 20 матчах.