После кризиса в отношениях Турция и Израиль углубляют военные контакты

Турция и Израиль нацелились на углубление связей в различных направлениях, в том числе в наращивании военного сотрудничества. Министр обороны Израиля Бени Ганц отправится с официальным визитом в Турцию, где запланирована встреча с турецким коллегой Хулуси Акаром, уже в ближайшую среду, 26 октября. 1 ноября в Израиле пройдут внеочередные парламентские выборы. Это будет первый визит главы минобороны Израиля за последнее десятилетие, пишет Arab News.

В министерстве обороны Израиля сообщили, что начальник политического и военно-политического бюро министерства обороны Израиля, бригадный генерал запаса Дрор Шалом посетил Турцию два месяца назад с целью "возобновить взаимодействие между странами по линии минобороны".

Турция и Израиль установили тесные связи в оборонной промышленности в 1960-х годах, наряду с сотрудничеством в области безопасности, обменом разведданными и совместной военной подготовкой. В июне прошлого года благодаря сотрудничеству в сфере безопасности было задержано несколько граждан Ирана, планировавших похищение израильских туристов в Турции.

Турция покупала у Израиля вооруженные беспилотники Heron, а также системы электронной разведки и наблюдения. Но после инцидента с лайнером Mavi Marmara в 2010 году Турция приостановила все свои совместные с Израилем проекты в области оборонной промышленности и военного сотрудничества. Но в сентябре, впервые с 2010 года, эсминец турецких ВМС Kemalreis пришвартовался в порту Хайфы в сопровождении американского эсминца в рамках учений НАТО.

"Нормализация отношений между Турцией и Израилем продвигается. После того, как обе страны объявили о возвращении послов в столицы, начались визиты на уровне министров, - сказал Нимрод Горен, президент и основатель Института региональной внешней политики "Митвим". - Это важно с точки зрения диверсификации каналов сотрудничества и содержательности отношений. Это позволяет странам обновить прежние механизмы, приостановленные в годы кризиса, такие как созывы совместной экономической комиссии, а также определить новые аспекты сотрудничества с учетом меняющихся региональных событий, например, в сфере безопасности", - сказал глава "Митвим". По словам Горена, осуществление этих визитов накануне выборов в Израиле показывает, что взаимодействие с Турцией - это то, что, по мнению израильских политиков, пользуется общественной поддержкой, а не только служит национальным интересам. Недавний опрос, проведенный по заказу "Митвим", показал, что 72% израильских респондентов хотят улучшения отношений с Турцией.

Научный сотрудник "Митвим" Габриэль Митчелл считает, что визит Ганца в Анкару следует рассматривать в нескольких контекстах: "Во-первых, это будет первая встреча между высокопоставленными чиновниками после встречи Лапида и Эрдогана на Генассамблее ООН в конце сентября, вдобавок к назначению послов, это еще раз подтверждает, что процесс, направленный на восстановление отношений между двумя странами в нужное русло, движется.

Во-вторых, несмотря на явные точки соприкосновения между сторонами, включая события на Украине, в Сирии и Иране, процесс сближения будет зависеть от успешного восстановления отношений между верхушками силовых структур".

Поэтому встреча между Ганцем - потенциальным кандидатом в премьер-министры - и Акаром так важна, добавил Митчелл. По его словам, формирование региональных инициатив, вероятно, займет больше времени, учитывая политическую неопределенность в обеих странах и смешанные настроения в регионе по отношению к Эрдогану.

Митчелл также обратил внимание на выбор сроков встречи в свете внутриполитической ситуации в Израиле: "Поскольку выборы состоятся 1 ноября, такие политики как Ганц должны обратить свои взоры за границу, чтобы продемонстрировать свою добросовестность избирателям. Хотя большинство избирателей, вероятно, не обратят внимание на визит в Турцию, Ганц надеется укрепить свой имидж ответственного политического деятеля, так что каждое его решение может повлиять на результат".

Старший научный сотрудник израильского Института исследований национальной безопасности Галлия Линденштраус сказала, что визит удивителен по двум причинам: "Одна из них заключается в том, что во время визита до выборов в Израиле будет оставаться меньше недели. Во-вторых, предполагалось, что Израилю и Турции будет трудно возобновить сотрудничать в сфере обороны. Визит можно объяснить тем, что нынешнее правительство рассматривает сближение с Турцией как одно из своих достижений за короткий срок пребывания у власти". При этом эксперт добавила: "Не следует преувеличивать напряженность в отношениях между Ираном и Турцией. Визит Ганца в Турцию может быть связан с его визитом в Азербайджан в начале этого месяца".

В начале октября Ганц побывал в Баку, чтобы укрепить связи в сфере безопасности с Азербайджаном, близким союзником Турции, а также обсудить развивающиеся связи Израиля с Турцией и другими странами региона.