Минздрав РФ: тяжелую онкологию в России будут лечить по-новому

24 окт. 19:17

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава "Росатома" Алексей Лихачев сегодня ознакомились с работой лечебных, научных и производственных подразделений Российского научного центр радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Минздрава России.

"Несколько технологий на сегодняшний день уже отрабатываются, и уже в 2023 году будут доступны для пациентов", - рассказал Мурашко, подчеркнув, что все они должны быть включены в программу госгарантий, чо делает их доступными для каждого пациента, передает РИА Новости.

"Большой резерв для снижения смертности и возвращения к нормальной жизни, труду мы видим в категории тяжелых онкологических пациентов. Для тех заболеваний, которые раньше считались неизлечимыми, например, запущенные стадии рака печени, предстательной железы, сегодня, благодаря современным технологиям и лекарственным препаратам, уже можно подобрать терапию", – отметил Мурашко.