Нетрезвый водитель перевернул в Акмолинской области автовоз с машинами

24 окт. 18:47

На трассе Екатеринбург – Алматы в Акмолинской области сегодня днем опрокинулся автовоз, перевозивший шесть новых автомашин.

"Установлено, что водитель Мercedes Аctros, перевозившего шесть автомашин, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание авто. Также известно, что на момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения легкой степени и, совершив аварию, он попытался скрыться с места происшествия", – проинформировали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает Sputnik Казахстан.

К счастью, в результате опрокидывания никто не пострадал, перевозимые машины получили механические повреждения, сейчас устанавливается материальный ущерб.

В отношении 33-летнего водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, он привлечен к ответственности за оставление места ДТП. Известно, что водителю грозит административный арест и лишение права управления транспортным средством на семь лет.