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До конца года все муниципалитеты Ставрополья начнут раздельный сбор мусора

До конца года все муниципалитеты Ставрополья начнут раздельный сбор мусора

Уже до конца текущего 2022 года во всех муниципалитетах Ставрополья внедрят раздельный сбор мусора, для чего закупят специализированные контейнеры, - сообщил министр ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин.

"Более 2,5 тыс новых контейнеров для раздельного накопления отходов появится на Ставрополье в рамках нацпроекта "Экология". Контейнеры закупят все муниципалитеты края", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2021 году регион получил более 1,3 тыс контейнеров, в текущем 2022 году объем закупки увеличится почти вдвое.

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