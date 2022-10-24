До конца года все муниципалитеты Ставрополья начнут раздельный сбор мусора

24 окт. 18:37

Уже до конца текущего 2022 года во всех муниципалитетах Ставрополья внедрят раздельный сбор мусора, для чего закупят специализированные контейнеры, - сообщил министр ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин.

"Более 2,5 тыс новых контейнеров для раздельного накопления отходов появится на Ставрополье в рамках нацпроекта "Экология". Контейнеры закупят все муниципалитеты края", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2021 году регион получил более 1,3 тыс контейнеров, в текущем 2022 году объем закупки увеличится почти вдвое.