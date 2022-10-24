Начальник Генштаба ВС России провел телефонные переговоры с американским коллегой

24 окт. 18:30

Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Такое сообщение распространило российское оборонное ведомство.

"В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы"", - сказано в нем.

Ранее сегодня Герасимов обсудил этот же вопрос с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.