Начальник Генштаба ВС России провел телефонные переговоры с американским коллегой

Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Такое сообщение распространило российское оборонное ведомство.
"В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы"", - сказано в нем.
Ранее сегодня Герасимов обсудил этот же вопрос с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.