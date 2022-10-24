Молодые туристы пропали в горах Сочи

24 окт. 18:15

Двое туристов пропали в горах Сочи - они не вернулись из похода в назначенное время, такое сообщение распространила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС в Сочи.

К спасателям за помощью обратилась женщина, рассказавшая, что ее 19-летний сын не вернулся из похода в условленное время.

Предполагается, что молодой человек с другом пошли в район истока реки Чвижепсе, о точном маршруте они никому не рассказали.

"Парни планировали одним днем сходить в поход и поздно вечером 23 октября выйти в город, также женщина рассказала, что вчера около 21.00 с потерявшимися была связь, и они сказали, что видят вдали огни села Медовеевка", - говорится в сообщении.

В этот район направилась дежурная смена Краснополянского подразделения ЮРПСО.

В данный момент связи с туристами нет.