В России активизируют развитие туристической отрасли

24 окт. 18:18

Количество номеров в российских отелях к 2030 году планируется увеличить как минимум в полтора раза, - заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Объем номерного фонда рассчитываем увеличить с 608 до 909 тыс, рабочие места - в два раза, до 4,9 млн человек", - уточнили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Хотя пандемия внесла свои коррективы в работу отелей, но сегодня правительство фиксирует прирост в среднем 10 тыс номеров в год: власти продолжают создавать условия и стимулировать развитие отрасли, - добавили в аппарате.