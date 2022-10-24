Финалисты "Мастеров гостеприимства" станут волонтерами Кавказской тропы

24 окт. 17:54

Участники конкурса "Мастера гостеприимства", проходившего в выставочном центре "МинводыЭКСПО", смогут стать как волонтерами, так и разработчиками отдельных вопросов в туристическом проекте Кавказ.РФ "Кавказская тропа", - сообщил сегодня на закрытии конкурса директор департамента стратегического развития Кавказ.РФ Алексей Елин.

В эти дни проходит финал одного из направлений конкурса – "Развитие территорий", в котором принимают участие 115 специалистов территориального планирования со всей России. Одно из финальных заданий – разработать предложения по развитию туризма в трех регионах: Москва, Челябинская область и Северный Кавказ, - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа" от пресс-службы Кавказ.РФ.

"Из шести заданных кейсов самым популярным оказался проект, который мы сейчас прорабатываем: национальный турмаршрут от моря до моря – "Кавказская тропа". Предложили отличившимся финалистам поучаствовать в разработке, предложить свои идеи, стать волонтерами. Итоговый вариант проекта планируем представить в первом квартале следующего года", – рассказал Алексей Елин, выступающий на конкурсе в качестве федерального эксперта и члена жюри.

"Кавказская тропа" – большой федеральный проект, аналогов которому в России нет. Туристический маршрут протяженностью более тысячи километров пройдет от Черного до Каспийского моря и свяжет Сочи и Дербент. Он объединит любителей трекинга, альпинизма, горного велосипеда, археологии, культурного и экологического туризма.