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Анонимные американские художники поддержали иранских женщин

Анонимные американские художники поддержали иранских женщин

В нью-йоркском Музее Гуггенхайма появилась выполненная анонимными художниками инсталляция с фотографиями Махсы Амини, смерть которой вызвала антиправительственные протесты в Иране, - сообщает Iran International.

Инсталляция представляет собой 12 длинных красных баннеров с черными трафаретными снимками Амини, а также лозунгом "Женщины, жизнь, свобода". Они размещены на верхнем этаже и спускаются вниз вдоль лестничного пролета на четыре этажа.

Напомним, 22-летняя Махса Амини была задержана за неправильное ношение хиджаба, она скончалась через три дня после ареста.

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