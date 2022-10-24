Футбольные клубы Крыма и Севастополя допустят к соревнованиям ФНЛ

24 окт. 17:37

Футбольные команды Крыма и Севастополя смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона 2023-2024 годов, - написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона 2023-2024 годов. Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во всероссийских соревнованиях. Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше восьми лет! Напомню, что в 2015 ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях", - написал Развожаев, добавив, что это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне.

Также футбольные федерации Севастополя и Крыма могут войти в состав Российского футбольного союза (РФС).