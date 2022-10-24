Европейская промышленность выступила против запрета на российский алюминий

24 окт. 17:21

Пять европейских промышленных ассоциаций просят власти ЕС не вводить запрет на российский алюминий, поясняя: эти санкции могут стать причиной закрытия тысяч европейских компаний, = сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление промышленных ассоциаций.

Совместное заявление подписали Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet), а также Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond), - передает РИА Новост.

В своем письме ассоциации потребовали "срочного вмешательства Европейской комиссии и стран-членов ЕС против угроз запрета российского алюминия, равно как высоких тарифов или санкций в отношении него, которые представляют непосредственную и критическую угрозу для европейской алюминиевой промышленности".

Также в заявлении промышленников говорится, что те, кто призывают к принятию мер против российского металла, "либо являются его основными конкурентами, либо пользуются вариантами поставок, недоступными для подавляющего большинства членов европейской алюминиевой промышленности".

Некоторые компании уже заявили, что откажутся от российских металлов, также запрет на российский алюминий рассматривает Лондонская биржа металлов (LME).