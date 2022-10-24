Сотрудник Госдепа побывал на армяно-азербайджанской границе

24 окт. 16:47

Глава управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепа США Марк Кэмерон приехал в Гегаркуникскую область, приграничную с Азербайджаном, сообщает пресс-служба американского посольства в Ереване.

"Марк Кэмерон посетил Гегаркуникскую область - населенные пункты Варденис и Сотк, провел встречи с командующим вторым корпусом ВС Армении, ознакомился с ситуацией на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кэмерон заявил о поддержке Вашингтона в вопросах прочного мира на Южном Кавказе.