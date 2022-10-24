Итоги XX съезда компартии Китая: экономика, политика, российско-китайские отношения

24 окт. 16:35

На площадке МИА «Россия Сегодня» состоялся круглый стол, приуроченный к XX съезду Коммунистической партии Китая в ходе которого обсуждались потенциальные изменения во внешней и внутренней политике страны.

Принимали участие директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, член РСМД Алексей МАСЛОВ, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей КАРНЕЕВ, старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО МИД России Игорь ДЕНИСОВ.