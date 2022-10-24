Премьером Великобритании стал Риши Сунак

24 окт. 16:28

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак стал новым Консервативной партии и премьером страны, сообщил глава руководящего комитета партии Грэм Брейди.

Сунак остался единственным претендентом на пост после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт сняла кандидатуру.

Для участия в выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии тори. Если это удастся сделать только одному политику, то он автоматически становится главой партии и премьером.

Экс-премьер Борис Джонсон, несмотря на ожидания, не выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.