Открытие аэропорта в Кутаиси откладывается

24 окт. 16:26

Кутаисский международный аэропорт будет открыт 31 октября, а не 24-го, как планировалось ранее, сообщают в Объединении аэропортов Грузии.

"Из-за неблагоприятных метеорологических условий работы на взлетно-посадочной полосе еще продолжаются, прием рейсов из Кутаисского международного аэропорта возобновится с 31 октября", - говорится в сообщении.

До открытия авиагавани рейсы будут выполняться из аэропорта Тбилиси.

Международный аэропорт Кутаиси закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы 10 октября.

Из аэропорта Кутаиси рейсы выполняют шесть авиакомпаний, полеты совершаются по 28 направлениям в 17 стран.