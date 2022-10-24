Чего России ждать от первого премьера-индуса Великобритании?

24 окт. 16:11

Отставка Бориса Джонсона вызвала переполох в британской власти. Не успела Лиз Трасс привыкнуть к креслу премьера, как уже уходит в отставку. Фаворитом в новой гонке за власть считают индуса Риши Сунака. Тем временем, пока консервативная партия определялась с кандидатом, министр обороны Британии пообщался с Шойгу. И это в условиях, когда Лондон считается главным ястребом антироссийской политики в Украине. Почему Британия ищет общения с Россией и изменится его курс при новом премьере?